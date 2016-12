À propos du magazine

Linux Pratique c’est découvrir, comprendre et utiliser GNU/Linux et les logiciels libres au quotidien ! Ce bimestriel a pour but de démocratiser l’alternative open source via des présentations de logiciels libres, divers didacticiels, mais aussi par des articles de vulgarisation technique.

À travers ses rubriques variées (mobilité, programmation, solutions professionnelles, sécurité, communautés, web, vie privée, système & réseau…), Linux Pratique vous permettra de faire le plein d’informations sur le monde de l’open source et des logiciels libres !

À propos des Éditions Diamond

Fondées en 1995, les Éditions Diamond se sont rapidement spécialisées dans l’édition de contenus rédactionnels liés d’abord à l’informatique en général, puis aux logiciels libres en particulier.

En 1998, l’aventure du premier magazine français uniquement dédié à un tout nouvel OS — Linux — pouvait débuter avec la parution du premier GNU/Linux Magazine France en septembre de la même année. GLMF est aujourd’hui une véritable référence technique pour les développeurs et administrateurs sur système Linux.

À la fin des années 90, avec l’avènement des nouvelles technologies et surtout leur diffusion en masse (Internet, téléphone portable, etc.), apparaissent les problématiques liées à la sécurité des données et à l’utilisation malveillante qui pourrait en être faite. C’est dans ce contexte qu’est lancé un magazine technique d’un genre à part, qui fait figure aujourd’hui de référence dans le monde très fermé de la sécurité informatique : MISC.

L’évolution rapide du système GNU/Linux se faisant, le phénomène de « switcher » venant de Windows commença à prendre de l’ampleur. Le temps fut alors venu de créer un nouveau magazine, mais plus orienté « utilisateur » de Linux : Linux Pratique. Découvrir, comprendre et utiliser Linux, une devise qui fait le succès du magazine depuis de nombreuses années.

Aujourd’hui, l’utilisation de Linux progresse dans tous les domaines et tout particulièrement dans l’électronique et les technologies embarquées. C’est pourquoi, après plusieurs hors-séries de GLMF dédiés à ces thématiques, la création d’Open Silicium s’est imposée à nous. Point de rencontre entre électronique et open source, Open Silicium se présente aujourd’hui comme un vrai laboratoire dédié à l’univers des technologies embarquées et l’open source.

Avec le succès rencontré par des projets tels que la Raspberry Pi ou encore l’Arduino et la tendance actuelle au « Do It Yourself » est venue l’idée de créer un nouveau titre qui permette à tout un chacun de démonter, comprendre, faire, maîtriser et adapter la technologie à ses besoins. C’est ainsi qu’est né Hackable, le magazine qui met l’électronique à la portée de tous.

Dans la veine d’Hackable, surfant sur la vague de l’expérimentation et du « Do It Yourself », le premier numéro d’HomeLab est entré en kiosque durant l’été 2014. Son objectif : faire comprendre les phénomènes qui nous entourent au travers d’expériences à réaliser facilement chez soi. Avec HomeLab, les Éditions Diamond ajoutent désormais à leur collection un magazine de vulgarisation scientifique dédié au grand public.

