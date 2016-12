Libérez-vous des publicités qui vous traquent avec Linux Pratique n°94 !

Au programme de ce nouveau numéro de Linux Pratique : filtrez le Web à l’aide de Privoxy et débarrassez-vous des publicités qui vous traquent ! Nous vous proposerons également de configurer votre propre serveur de mails, générer vos certificats numériques avec Let’s Encrypt, supprimer vos vieux noyaux Linux pour libérer de l’espace, mettre en place votre galerie de photos web avec Piwigo, échanger avec vos collaborateurs à l’aide d’une alternative libre à Slack, etc. Ce numéro 94 vous attend en kiosque et sur la boutique !

Au sommaire

Actualités

06 L’essentiel de l’actualité Linux et open source

Applicatif

08 Conception 3D d’une clé USB avec FreeCAD

Système & Réseau

16 Monter son serveur de mails

Vie privée

26 Les paradis numériques existent-ils ?

Sécurité

30 Let’s Encrypt : le chiffrement gratuit, ouvert et automatisé sur Internet

En Couverture

38 Ne vous faites plus pister sur le Web avec Privoxy !

Ligne de commandes

52 Apprendre à manipuler le PDF en 10 cas pratiques 58 Nettoyage des vieux noyaux GNU/Linux obsolètes

Mobilité

64 Gérez votre site WordPress où que vous soyez

Cahier Web

68 Piwigo : votre galerie photo personnelle en ligne

74 Dopez vos CSS avec SASS

Décryptage

80 Un CRM, mais en fait, à quoi ça sert ?

Solutions Pro libres & open source

84 Communiquez librement avec Mattermost

Programmation

90 Tout ce qu’il faut savoir sur le protocole LDAP – Partie II : La pratique

