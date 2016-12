À nouveau disponible en kiosque : créez votre site web avec WordPress !

Si vous l’avez manqué chez votre marchand de journaux, sachez que le hors-série n°35 de Linux Pratique est actuellement de retour en kiosque ! Pour rappel, ce guide se présente comme un pas à pas qui vous accompagnera dans la création de votre site web ! Passé l’installation, vous apprendrez tout d’abord à administrer votre site, rédiger vos premiers billets. Vous découvrirez ensuite comment mettre en valeur votre contenu en personnalisant l’apparence de votre projet web et pour finir, explorerez les modules disponibles dans le but d’enrichir les fonctionnalités de votre site. Un numéro spécial à (re)découvrir chez votre marchand de journaux et sur notre boutique !

Au sommaire

Débutez avec WordPress

p. 08 Préparez le terrain

p. 12 Faites vos premiers pas avec WordPress : installation et mise en route

Administrez votre site

p. 20 Découvrez l’interface d’administration de votre site

p. 32 Paramétrez votre site

p. 42 Rédigez, publiez et gérez vos articles

p. 62 Gérez vos utilisateurs et commentaires

p. 70 Organisez votre bibliothèque de médias

Personnalisez son apparence

p. 78 Complétez votre site à l’aide de widgets

p. 88 Ajoutez pages et menus pour structurer votre site

p. 98 Modifiez l’apparence et le thème de votre site

Enrichissez votre blog

p. 110 Installez et gérez vos extensions

p. 114 Multipliez les fonctionnalités de votre site

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+