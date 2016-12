L’édito de Linux Pratique n°97 !

C’est (déjà) la rentrée ! Cette période, tout comme le début de chaque nouvelle année, est souvent l’occasion de prendre de nouvelles résolutions. Si l’inspiration vous manque, ce nouveau numéro regorge de nouvelles pistes à explorer, aussi variées les unes que les autres…

Les plus motivés pourront ainsi faire leurs premiers pas en calcul numérique avec Scilab, outil incontournable pour modéliser et simuler des systèmes complexes. Nous avons aussi pensé aux utilisateurs de Blender (débutants comme avertis) en leur concoctant une sélection d’extensions pour gagner en simplicité et efficacité. D’ailleurs, à ce propos, si vous avez toujours rêvé de vous mettre à Blender et que vous n’avez jamais osé, sachez qu’un hors-série sur le sujet sera disponible en octobre. Au menu : un pas-à-pas pour créer votre première animation, le tout rédigé à destination de ceux qui débutent avec le célèbre logiciel de modélisation 3D. L’occasion peut-être de concrétiser l’un de vos objectifs de cet automne !

Revenons cependant au numéro qui nous occupe. Comme vous l’avez constaté, l’article en couverture de ce numéro de rentrée illustre la mise en place d’un réseau privé virtuel, accessible aussi bien depuis votre station de travail que votre tablette ou smartphone Android. Tous les membres de votre famille et/ou tous vos collègues pourront ainsi profiter d’un espace d’échange sécurisé indépendamment du périphérique utilisé. Et si tout compte fait, vos bonnes résolutions de la rentrée se limitaient à un seul objectif : commencer à réellement tirer parti des outils et technologies à votre disposition ?

Alors, quels seront vos nouveaux domaines d’exploration ? De notre côté, nous avons travaillé sur une nouvelle version de notre site qui nous permettra prochainement de vous proposer de nouvelles offres (cela se passe du côté de https://boutique.ed-diamond.com/). Belle rentrée à tous !

Aline Hof

