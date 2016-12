Mettez en place un VPN pour protéger tous vos appareils !

Ordinateurs, mais aussi smartphones et tablettes Android, nous utilisons ces appareils au quotidien, aussi ce nouveau numéro de Linux Pratique tâchera de vous apprendre comment les protéger tous en créant votre réseau privé virtuel. Enfin, parce que la rentrée est souvent synonyme de prise de bonnes résolutions, nous vous proposons de faire vos premiers pas avec Scilab, mais aussi de découvrir comment démarrer sur de bonnes bases votre référencement naturel, comment déployer facilement vos conteneurs Docker, tirer parti de FFmpeg pour la conversion de vos médias, ou encore inventorier votre réseau à l’aide d’une solution nommée NetBox. Rendez-vous chez votre marchand de journaux et sur la boutique pour en savoir plus !

Au sommaire

Actualités

p. 06 L’essentiel de l’actualité Linux et open source

Applicatif

p. 08 Initiation aux calculs numériques avec Scilab

p. 18 5 extensions pour un Blender plus efficace et plus simple

p. 25 TapeUTape pour animer vos événements à l’aide de jingles sonores

Système & Réseau

p. 36 Orchestrez facilement Docker avec Rancher p. 42 Verrouillez votre écran automatiquement quand vous vous éloignez avec votre smartphone

En Couverture

p. 48 Ordinateurs, smartphones & tablettes Android… un VPN pour les protéger tous !

Ligne de commandes

p. 56 Utilisation de FFmpeg pour la conversion multimédia

Décryptage

p. 65 Référencement naturel : comment démarrer sur de bonnes bases ?

Cahier Web

p. 72 AppCache : rendez votre application en ligne disponible hors ligne

p. 76 Grav, dissection approfondie d’un CMS flat-file particulièrement attrayant

p. 86 Introduction au Web sémantique avec la syntaxe ARIA

Solutions Pro

p. 94 Inventoriez votre réseau avec NetBox

