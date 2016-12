Créez votre première animation 3D avec Blender !

Vous avez toujours rêvé de vous mettre à Blender ? Voici un numéro qui devrait vous plaire, ce guide vous permettra en effet de faire vos premiers pas avec le célèbre logiciel de modélisation 3D en apprenant à créer une séquence d’introduction à vos vidéos ! Ce pas à pas de 128 pages vous fournira tout ce qu’il vous faut pour vous familiariser avec l’interface graphique du programme, faire vos premiers essais en modélisation, créer votre première scène, paramétrer son éclairage, donner vie à ses objets et enfin peaufiner dans les moindres détails votre projet pour le diffuser sur YouTube et consorts. Rendez-vous sans plus tarder en kiosque et sur la boutique pour le découvrir !

Au sommaire

Découvrez Blender

p. 08 Faites vos premiers pas avec Blender

p. 16 Prenez en main Blender

p. 24 Accélérez vos rendus

Créez votre première scène

p. 32 Modélisez les objets de votre scène

p. 44 Brisez le nom de votre studio

p. 50 Donnez vie à votre scène

Ajoutez de la lumière & des textures

p. 66 Appliquez des matériaux à vos objets

p. 78 Paramétrez l’éclairage de la scène

Finalisez votre animation

p. 86 Ajoutez du son

p. 94 Ajoutez des effets spéciaux en post-production

p. 106 Configurez le rendu de votre jingle

p. 116 Montez votre projet vidéo

