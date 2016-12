Découvrez la préface du guide consacré à Blender !

Ton Roosendaal. Ce nom ne vous dit peut-être rien. C’est le père de Blender, logiciel développé à l’origine pour l’usage interne de sa société de production NeoGeo. En 1998, le logiciel était déjà disponible gratuitement pour les systèmes Irix, GNU/Linux et FreeBSD, puis, par la suite pour Windows. Après la faillite de NeoGeo, Ton créa la société Not a Number (N.a.N) dans l’optique de poursuivre le développement de Blender. Afin de financer ses travaux, Ton mit en place une clé payante qui permettait de débloquer les fonctionnalités ajoutées aux nouvelles versions de Blender. Ces fonctionnalités étaient ensuite gratuites à la version suivante de Blender. Finalement, il dut faire appel à des investisseurs pour pouvoir faire vivre sa société, mais cela ne suffit pas et N.a.N déposa le bilan peu de temps après la sortie de la version 2.25 de Blender (gratuite en version Creator et payante en version Publisher). L’aventure aurait pu s’arrêter là, et Blender aurait pu disparaître à jamais comme d’autres logiciels de grande qualité. Mais Ton, pugnace jusqu’au bout, eut l’idée de racheter les droits de Blender pour placer le logiciel sous licence GNU GPL en faisant cette fois appel à la communauté d’utilisateurs à travers le monde. Ce crowdfunding fut l’opération de la dernière chance et son succès inespéré. Les fonds purent en effet être réunis dans un délai relativement court. Les 100 000 € nécessaires furent collectés en à peu près un mois en pleine période d’été ! Ainsi naquit la Fondation Blender. Cela laisse imaginer le succès qu’avait déjà ce fantastique logiciel auprès de ses utilisateurs.

Les droits rachetés, Ton tint sa promesse et plaça Blender sous licence libre. Le code libéré, de nombreux programmeurs rejoignirent l’aventure et le développement de Blender fut accéléré de façon fulgurante.

Aujourd’hui, Blender est un logiciel reconnu et utilisé par de nombreux amateurs, mais aussi professionnels à travers le monde, que ce soit pour réaliser des publicités, des séries de dessins animés, des habillages de chaînes de télévision ou encore pour les effets spéciaux de certains films.

Plusieurs courts métrages libres ont été réalisés avec l’aide de la Fondation Blender comme par exemple Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steels ou le petit dernier Cosmos Laundromat. La Fondation vit aujourd’hui de la vente de livres consacrés à Blender, de DVD des courts métrages qui incluent également toutes les scènes et objets des films, de places pour assister aux Blender-conférences, mais également des dons provenant de sponsors ou d’utilisateurs. La Fondation est en effet une association à but non lucratif. Vous pouvez également vous abonner au Cloud mis en place récemment par la Fondation afin de profiter de toutes les sources de scènes des films, de tutoriels, de textures ou encore de l’hébergement de fichiers.

Ce hors-série se propose donc de vous faire découvrir Blender pas-à-pas au travers de la modélisation et de l’animation d’un jingle que vous pourrez utiliser par exemple en introduction de vidéos que vous souhaitez mettre en ligne. Vous serez amené à utiliser différents outils de modélisation. Vous apprendrez à mettre en place les matériaux et l’éclairage. Vous verrez comment animer vos objets pour créer une animation. Finalement, vous aborderez le post-traitement et vous réaliserez son intégration dans un projet vidéo grâce aux fonctions de montage non linéaire intégrées au logiciel. Ce numéro spécial dédié à la découverte de Blender, vous permettra d’acquérir les bases nécessaires pour vos futurs projets.

Lors de la rédaction de ce hors-série, la version 2.78 Second Release Candidate a été publiée. Bien qu’elle apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, nous vous recommandons de télécharger la version 2.77a (dernière version stable), qui est celle utilisée pour la rédaction des différents tutoriels du présent magazine.

J’espère que vous apprendrez à utiliser Blender avec le même plaisir que j’ai eu à réaliser ce magazine. Je tiens à remercier particulièrement Aline Hof, rédactrice en chef de Linux Pratique pour sa patience et sa gentillesse, ainsi que ma famille pour son soutien.

Vous pouvez maintenant vous installer devant votre ordinateur et partir à la découverte de Blender et du monde fantastique de l’animation 3D libre !

Franck Barnier

