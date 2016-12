L’édito de Linux Pratique n°98 !

Pour ce dernier numéro de l’année, je pourrais évoquer plein de sujets : faire le point sur l’année écoulée d’un point de vue « informatique et nouvelles technologies », parier sur les gadgets que nous devrions retrouver sous nos sapins ou encore partager avec vous mon exaspération face au recoupement de données réalisé par les grands acteurs du Web qui nous donne le sentiment d’être de plus en plus pistés (le fait est loin d’être nouveau, mais force est de constater qu’il est visiblement de plus en plus assumé).

J’ai finalement décidé d’orienter ce dernier édito sur l’année à venir (bien que la présence de pains d’épices au chocolat dans les supermarchés fin septembre m’a grandement incitée à évoquer les fêtes). 2017 marquera en effet un petit tournant dans l’histoire de Linux Pratique. Au printemps prochain, nous publierons notre centième numéro. Je dois vous avouer que retenir les numéros de nos différentes publications n’a jamais été mon fort (cela doit sans doute venir de mon amour de jeunesse pour les chiffres et les cours de mathématiques…), mais ce numéro 100 ne devrait pas passer inaperçu. Évidemment, nous ferons le maximum pour vous concocter un numéro digne de cet évènement. Mais juste avant cela, un autre évènement digne d’intérêt aura lieu puisque nous travaillons actuellement sur le lancement d’une nouvelle formule de votre magazine !

En effet, dès le premier numéro de l’année 2017, Linux Pratique change et s’offre un petit relooking aussi bien au niveau de son apparence (nouvelle couverture et nouvelle mise en page) que de son contenu. Dernièrement, vous avez peut-être pu lire que la Raspberry Pi avait franchi les 10 millions de vente. Il nous a semblé important devant le succès rencontré par ce mini-ordinateur de lui consacrer une partie du magazine. C’est donc tout naturellement que la rubrique « Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux » verra le jour dès ce numéro 99. Évidemment, ceci loin d’être la seule nouveauté que nous vous réservons. La programmation est l’un des nombreux domaines couverts par Linux Pratique, nous avons choisi avec cette formule de la mettre davantage en avant. Les tutoriels seront eux également mis en valeur, l’idée étant de vous proposer toujours plus de pratique et d’outils que vous pourrez rapidement mettre en œuvre chez vous ou dans le cadre de votre milieu professionnel. Enfin, parce qu’il est toujours intéressant de faire de nouvelles découvertes, des présentations brèves de logiciels vous seront proposées dans le magazine… Outre la Raspberry Pi, la programmation, les tutoriels ou encore la logithèque, toutes les autres rubriques du magazine vont subir un toilettage plus ou moins conséquent. S’ajouteront aux thématiques déjà évoquées les rubriques suivantes : Mobilité & objets connectés, Réflexion & société, Système & personnalisation, Entreprise & organisation, etc.

Je peux difficilement m’étendre davantage sur le sujet pour le moment – le travail sur cette nouvelle formule est toujours en cours –, mais j’espère en tout cas que cet avant-goût vous aura plu. Nous allons faire le maximum en tout cas pour transformer ce premier numéro nouvelle formule en beau cadeau de Noël (il sera disponible en kiosque juste avant les fêtes, aux alentours du 23 décembre) !

Je prends de l’avance et en profite pour vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin d’année 🙂

Aline Hof

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+