Linux Pratique lance l’opération sauvetage de vos données !

Vous rencontrez un problème avec votre PC, smartphone ou appareil photo et pensez avoir perdu vos données ? Pas de panique, tout n’est peut-être pas perdu, Linux Pratique vous accompagne dans l’opération sauvetage de vos fichiers à l’aide des incontournables PhotoRec et Testdisk ! Vous apprendrez également dans ce numéro à créer une carte de voeux animée pour les fêtes de fin d’année, deviendrez un pro de la recherche de fichiers avec Grep et Find ou encore découvrirez comment mettre en place un outil de formation moderne avec JupyterHub. Rendez-vous sans plus tarder en kiosque et sur la boutique afin de découvrir ce nouveau numéro !

Au sommaire

Actualités

p. 06 L’essentiel de l’actualité Linux et open source

Applicatif

p. 08 Tutoriel : Créez une carte de vœux animée avec Synfig et Inkscape

p. 18 SciDAVis : tracez vos graphiques et analysez vos données librement et simplement

p. 29 Ne procrastinez plus vos sauvegardes grâce à Borg

En couverture

p. 36 TestDisk et PhotoRec pour la récupération de données

Système & Réseau

p. 44 Automatisation de l’installation d’une distribution Debian

p. 50 Synchronisez une clé USB avec un dossier local

Ligne de commandes

p. 58 Gérer et versionner votre configuration utilisateur avec RCM et Git

p. 68 Recherche de fichiers avec grep et find

Cahier Web

p. 74 Tutoriel : Surveillez votre serveur web avec PSI

p. 78 Acquisition de notoriété sur le Web : mode d’emploi

Programmation

p. 84 Mettez en place un outil de formation moderne avec JupyterHub et nbgrader

Solutions pro

p. 92 Django CMS, le renouveau du CMS ?

