À nouveau disponible en kiosque : le guide pour personnaliser votre site WordPress !

Si vous l’avez manqué chez votre marchand de journaux, sachez que le hors-série n°36 de Linux Pratique est actuellement de retour en kiosque ! Pour rappel, ce guide vous fournira de nombreuses pistes pour personnaliser votre site WordPress. Après une première partie consacrée au Responsive Web Design, vous pourrez faire vos premiers pas dans l’élaboration de votre propre thème à l’aide de Twitter Bootstrap, puis améliorer votre visibilité et analyser la fréquentation de votre site et enfin, l’adapter à votre besoin en tirant parti des plugins disponibles. Vous pourrez (re)trouver ce numéro spécial sur notre boutique et en kiosque !

Au sommaire

Pensez la conception de votre site

p. 08 Qu’est-ce que le Responsive Web Design ?

p. 12 Le Responsive Web Design en pratique

Créez votre thème

p. 28 Développer un thème pour WordPress avec Twitter Bootstrap

Mesurez votre audience

p. 60 Soyez visible, référencez votre site

p. 72 Suivre et analyser l’audience de votre site avec Google Analytics

Adaptez votre site à vos besoins

p. 88 Lancez la newsletter de votre site

p. 94 Permettez à vos visiteurs d’évaluer vos articles

p. 98 Personnalisez l’interface d’administration de vos utilisateurs

p. 102 Gagnez en efficacité en mettant en place un workflow

p. 106 Installez un système de cache sur votre site

Bonus

p. 110 Rappels HTML/CSS : les bonnes pratiques à adopter

