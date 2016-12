Découvrez la nouvelle formule de Linux Pratique !

Linux Pratique clôt 2016 et débute 2017 en fanfare avec sa nouvelle formule ! Nouveau logo, couverture, maquette et rubriques, découvrez une toute nouvelle version de votre magazine. Vous y trouverez encore plus de pratique, un Cahier Raspberry Pi et Débutant Linux, plus de pages consacrées à la programmation… L’article phare de ce nouveau numéro est dédié à la mise en place de votre media center. Vous découvrirez comment tirer parti de Kodi pour profiter d’une station multimédia personnalisée depuis de multiples supports (TV, smartphone, tablette, PC et Raspberry Pi). Ce numéro nouvelle formule est disponible en kiosque et sur la boutique !

Au sommaire

Actualités & Nouveautés

p. 06 L’essentiel de l’actualité Linux et open source

Logithèque & Applicatif

p. 08 Créer une illustration à base de formes triangulaires avec Inkscape

p. 14 Ramme : un client Instagram open source pour votre desktop

p. 14 Okular : un utilitaire pratique pour manipuler facilement vos documents

p. 15 Harmony : un player pour toute votre musique

p. 15 Framemo : un tableau pour réaliser un brainstorming collaboratif

p. 16 Créez un media center à partir de votre PC et/ou votre Raspberry Pi

Système & Personnalisation

p. 24 Créer un bureau personnalisé

p. 30 Tracer votre utilisation d’applications avec Thyme pour améliorer votre productivité

Programmation & Scripts

p. 33 Animation et contrôle de sprites avec Pacman

p. 38 De l’installation aux limites de Scratch 2.0

Web & Réseau

p. 46 Prendre en main Bootstrap pour réaliser un site responsive et esthétique

p. 52 Extension Firefox : Sélectionnez et imprimez !

Terminal & Ligne de commandes

p. 54 Enregistrer et rejouer des sessions terminal

Entreprise & Organisation

p. 61 Gérer vos listes de tâches à l’aide de Taskwarrior

Réflexion & Société

p. 69 La joyeuse illusion du Black SEO

Mobilité & Objets connectés

p. 76 DuckDuckGo search & stories : des recherches dans le respect de la vie privée

p. 76 Amaze file manager : un gestionnaire de fichiers simple, élégant & open source

p. 78 Analyser les activités sportives de votre montre GPS avec TurtleSport

Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux

p. 84 Personnalisez l’environnement de bureau PIXEL

p. 90 Préparer la carte SD de votre Raspberry Pi avec GNOME Disks

p. 92 Découvrir des outils de base indispensables en ligne de commandes

p. 98 Enregistrer facilement une image système sur la carte SD de votre Raspberry Pi

