L’édito de Linux Pratique n°99 !

Nouvelle année (ou presque), nouveau magazine ! Vous détenez enfin dans vos mains la nouvelle formule de Linux Pratique que je vous annonçais dans le précédent numéro. Eh oui, le relooking est de rigueur, vous remarquerez que nous avons quelque peu changé le logo (adorable, n’est-ce pas ?) et la « baseline » du magazine. Linux Pratique devient ainsi le magazine pour comprendre, utiliser et administrer Linux sur PC, Mac et Raspberry Pi !

Côté forme, outre le logo, le changement est aussi au rendez-vous du côté de la maquette intérieure du magazine puisque nous avons souhaité créer un univers pour chacune des rubriques qui le compose. Je tiens à préciser qu’aucun infographiste n’a été martyrisé durant ces dernières semaines (ou rien qu’un tout petit peu). Côté fond, puisque c’est ce pour quoi (en principe) vous appréciez le magazine (même si notre nouvelle maquette à elle seule est extra :-P), vous remarquerez que l’essence même de Linux Pratique est toujours là. Il est toujours question de système, web, ligne de commandes, solutions open source, mobilité… mais avec PLUS de programmation, PLUS de tutoriels, PLUS de projets à découvrir et PLUS de Raspberry Pi. Je n’en dirais pas davantage, les pages suivantes devraient faire le reste…

J’ose espérer que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cette nouvelle formule que nous en avons pris à la réaliser. J’attends d’ailleurs vos retours sur le sujet, n’hésitez pas à vous manifester par mail (lecteurs@linux-pratique.com) ou via Twitter (@linuxpratique). À travers ce numéro et les prochains à venir, nous tâcherons de mettre à votre disposition depuis le blog une partie des ressources utilisées dans les articles du magazine (il pourra s’agir de scripts, images, code…). Je vous invite dès à présent à vous rendre sur le blog du magazine (http://www.linux-pratique.com/) où vous pourrez aussi trouver un mini-sondage sur l’un des sujets évoqués dans ce numéro.

Enfin, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, j’en profite pour vous informer du lancement de la nouvelle formule du « grand-frère » de Linux Pratique, à savoir GNU/Linux Magazine, qui se transforme à l’occasion de son 200ème numéro (pour en savoir plus, ça se passe par ici : http://www.gnulinuxmag.com/).

Je vais clore ces belles annonces en vous souhaitant évidemment de belles fêtes de fin d’année (si vous avez bravé le froid, vous avez pu découvrir ce numéro en kiosque dès le 23 décembre) et tous mes meilleurs vœux pour 2017. Santé, travail, joie, réussites, amour, surprises, gourmandises, nouvelles aventures et geekeries : belle année à vous et rendez-vous très vite pour… le numéro 100 !

Aline Hof

