[LP n°98] Erratum concernant l’article « Automatisation de l’installation d’une distribution Debian »

Un oubli s’est glissé dans les pages du numéro 98 de Linux Pratique. Il manque en effet une dernière étape à l’article « Automatisation de l’installation d’une distribution Debian », publié en page 44 du magazine.

Il faut, avant de recréer l’ISO, aller modifier le fichier isolinux/txt.cfg et rajouter l’option preseed/file=/cdrom/preseed.cf g dans la ligne append. Voici ce à quoi doit ressembler le fichier txt.cfg :

default install

label install

menu label ^Install

menu default

kernel /install.386/vmlinuz

append initrd=/install.386/initrd.gz preseed/file=/cdrom/preseed.cf g locale=fr_FR language=fr country=FR keymap=fr(latin9) — quiet

Pour information, vous pouvez aussi modifier le timeout au démarrage dans le fichier isolinux/isolinux.cfg :

# D-I config version 2.0

# search path for the c32 support libraries (libcom32, libutil etc.)

path

include menu.cfg

default vesamenu.c32

prompt 0

timeout 1

Désolé pour cette omission et bonnes installations ! 😉

Cédric Pellerin

Retrouvez Linux Pratique n°98 chez votre marchand de journaux et sur la boutique !

