Contrôlez l’accès au Web avec le n°100 de Linux Pratique !

Linux Pratique fête son centième numéro ! Au menu : des anecdotes d’acteurs du Libre et de l’Open source disséminées au sein du magazine, mais aussi un grand concours-sondage avec à la clé peut-être l’un des 5 exemplaires de l’ouvrage « Surveillance:// » rédigé par Tristan Nitot et enfin, le plein d’articles pratiques ! On vous parlera ainsi de mettre en place un filtrage de l’accès au Web, de sécuriser vos données sensibles, de réaliser vos premiers développements sur Raspberry Pi avec l’éditeur Geany, de créer des présentations animées, de programmer dans le cloud ou encore d’optimiser la landing page de votre site. Ce numéro vous attend comme d’habitude chez votre marchand de journaux et sur notre boutique en ligne.

Au sommaire

Actualités & Nouveautés

p. 06 L’essentiel de l’actualité Linux et open source

Logithèque & Applicatif

p. 08 Réaliser ses présentations avec Sozi

p. 14 Shots : capturez et annotez votre écran

p. 14 Calibre : lisez et gérez votre collection d’e-books

p. 15 Shotwell : organisez et retouchez votre photothèque

p. 15 Framabag : mettez-les de côté, lisez-les plus tard

p. 16 Réaliser ses schémas électroniques avec Fritzing

Système & Personnalisation

p. 22 Nano : l’éditeur petit, mais costaud

p. 28 Paramétrez votre clavier multimédia avec xbindkeys

Programmation & Scripts

p. 30 Un peu d’organisation pour Pacman

p. 38 Il est rond comme un ballon, il est jaune comme un citron, c’est… un objet !

p. 42 Programmer dans le cloud avec Codiad

Web & Réseau

p. 48 Sécurisez et contrôlez l’accès au Web

p. 58 8 conseils pour créer une landing page efficace

Terminal & Ligne de commandes

p. 63 Réaliser des captures d’écran en ligne de commandes avec Scrot

Entreprise & Organisation

p. 66 Gérer vos secrets avec vault

Mobilité & Objets connectés

p. 74 Permission friendly apps : repérez les applications les plus intrusives

p. 75 Antennapod : lisez & gérez facilement tous vos Podcasts

Réflexion & Société

p. 76 [Interview] Tristan Nitot : « La centralisation des données personnelles rend économiquement possible la surveillance de masse »

Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux

p. 83 Troquez pixel contre Enlightenment

p. 88 Changer l’environnement de bureau de Raspbian

p. 92 Prise en main de Geany pour développer sur Raspberry Pi

