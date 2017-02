L’édito de Linux Pratique n°100 !

18 ans… et 100 numéros !

Vous avez entre vos mains le numéro 100 de Linux Pratique qui va également fêter en mai prochain son 18ème anniversaire. Le compte n’est pas le bon me direz-vous sans doute, eh ben si, tout s’explique en réalité, car la parution du magazine a été stoppée pendant un petit moment début 2000. Profitons de cet édito pour faire un petit bond dans le temps !

Nous sommes en mai 1999, le premier numéro de Linux Pratique est disponible chez les marchands de journaux. Initialement le magazine est livré avec un CD-ROM qui permettra aux lecteurs de découvrir à chaque numéro un nouveau projet de distribution. La Red Hat 5.2 accompagne ainsi le premier numéro du magazine et son installation est détaillée au sein des pages de ce dernier. Les lecteurs de l’époque y découvriront aussi des articles sur les environnements KDE, GNOME, sur le passage à la dernière version du kernel disponible, ou encore tout ce qu’il faut savoir sur les partitions. Les nouvelles versions de projets phares (Firefox, OpenOffice, GNOME, Thunderbird, Fedora, etc.) font régulièrement la couverture du magazine, on y trouve également des articles sur la cohabitation ou le passage Windows – Linux… À partir de 2008, suite au lancement de Linux Essentiel – « petit frère » de Linux Pratique dédié aux utilisateurs débutants découvrant Linux et les logiciels libres – le magazine va s’adresser davantage aux utilisateurs avancés en leur fournissant de nombreux articles pratiques axés notamment sur l’administration système et réseau. Malheureusement, l’aventure Linux Essentiel prend fin au printemps 2014. Une partie du rédactionnel qui faisait la force de ce titre migre dans Linux Pratique (logithèque, interviews, tutoriels…). Aujourd’hui, Linux Pratique fournit un rédactionnel pratique couvrant diverses thématiques qui, je l’espère, ravira les utilisateurs curieux de tous niveaux.

Pour fêter ce centième Linux Pratique, nous avons pensé qu’il pourrait être sympathique de demander à quelques acteurs français du monde du Libre et de l’Open source de participer à ce numéro. Aussi, vous trouverez disséminées au fil de ces pages leurs anecdotes concernant leur première rencontre avec le logiciel libre. Un grand merci à eux d’avoir accepté de jouer le jeu !

Merci aussi à Tristan Nitot, grâce à qui 5 exemplaires de l’ouvrage « Surveillance:// : Les libertés au défi du numérique » sont à gagner dans le cadre de notre grand sondage-concours organisé pour ce numéro anniversaire. Je vous encourage fortement à y participer (rendez-vous pour cela sur le blog du magazine http://www.linux-pratique.com/ et laissez-vous guider), non seulement vous aurez peut-être la possibilité de remporter un exemplaire de ce livre incontournable sur le sujet, mais cela nous permettra surtout de mieux cerner vos attentes en tant que lecteur afin de vous préparer un magazine qui corresponde au plus près à vos besoins.

Je termine en vous remerciant VOUS, qui nous lisez tous les deux mois depuis maintenant un assez long moment ou qui venez de nous rejoindre et vous donne rendez-vous dès le 21 avril prochain pour un nouveau numéro !

Aline Hof

