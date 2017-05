C’est décidé, vous débutez avec la Raspberry Pi !

Le nouveau hors-série de Linux Pratique s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas avec le célèbre nano-ordinateur. Vous y découvrirez les origines de la Raspberry Pi, ses différents modèles et accessoires, puis apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour démarrer facilement. Votre apprentissage se poursuivra avec la découverte du système d’exploitation le plus populaire destiné à ce nano-ordinateur, à savoir Raspbian et la prise en main de celui-ci à travers divers tutoriels. Enfin, pour clore ce guide, plusieurs pistes vous seront proposées pour transformer votre nano-ordinateur. Retrouvez dès à présent ce numéro spécial en kiosque, sur notre boutique, mais aussi sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

Introduction

p. 08 Qu’est-ce que la Raspberry Pi ?

p. 14 Une famille, plusieurs modèles et des accessoires

Mise en route

p. 24 Préparez tout le nécessaire avant de vous lancer

p. 30 Mettez en route votre Raspberry Pi

Découverte

p. 40 Tour d’horizon de votre environnement de travail

p. 48 Faisons connaissance avec la logithèque disponible

Tutoriels

p. 66 Gérez vos paquets logiciels avec Synaptic

p. 72 Ajoutez et gérez des utilisateurs

p. 76 Contrôlez à distance votre Raspberry Pi avec VNC

p. 80 Faites de votre Raspberry Pi un media center

Bonus

p. 86 Découvrez Ubuntu MATE, une alternative à Raspbian

p. 100 Hébergez un cloud personnel sur votre Raspberry Pi

p. 110 Transformez votre Raspberry Pi en console de retrogaming

p. 126 L’aventure continue…

