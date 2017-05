Découvrez la préface du guide spécial débutants Raspberry Pi !

Perplexe, voilà l’état dans lequel j’ai été lorsque l’on m’a annoncé que j’allais m’occuper d’un hors-série consacré à la Raspberry Pi. Là où tout le monde me disait, « tu verras, c’est comme un ordinateur », je pensais « mais que vais-je faire avec cet espèce de circuit imprimé, cette carte si petite que je pourrais la glisser dans mon portefeuille ? ». Alors que je rédige cette préface au terme de la rédaction de ce numéro spécial, je sais désormais que les apparences sont trompeuses. Ce projet, outre son nom gourmand (je profite de ces lignes pour déclarer mon amour pour les framboises), a des pouvoirs insoupçonnés. Si vous avez toujours été un « geek » dans l’âme et passionné d’électronique, cela ne vous étonnera pas, ou plutôt cela vous étonnera de lire ce qui, pour vous, est une évidence même. Mais pour ceux qui ne baignent pas dans cet univers, la Raspberry Pi peut ouvrir la porte à de nouvelles découvertes, pari gagné pour ses initiateurs puisque c’est justement son objectif. Je précise au passage, au risque de choquer la Terre entière, que dans ce guide, la Raspberry Pi est UNE, on dit bien une framboise et une carte, j’ai décidé ici de continuer sur ma lancée et de dire une Raspberry Pi (rassurez-vous, le passage du « un » au « une » ne devrait pas entraîner de difficultés de compréhension 😉 ).

Si vous avez toujours regardé de loin ce nano-ordinateur et n’avez jamais osé l’approcher de près, ce hors-série est donc fait pour vous. Vous y apprendrez l’essentiel pour débuter en douceur avec la Pi. Si vous n’êtes pas un « débutant », ne reposez pas ce guide pour autant. En dehors de la Raspberry Pi, vous pourrez aussi faire vos premiers pas sous Linux et sans doute découvrir de nouveaux projets. Au fil de ces pages, vous découvrirez l’histoire de la Pi, son « anatomie » et ses divers modèles, sa préparation, son premier démarrage, son utilisation au quotidien et enfin, dans la dernière partie de ce guide, quelques-uns des projets dans lesquels elle aura un rôle crucial à jouer.

Tout au long de cette aventure, deux compagnons m’ont assisté : il y a tout d’abord la Raspberry Pi 3 (la dernière version « majeure » à l’heure où je rédige ces lignes) et le système d’exploitation Raspbian (le système actuellement le plus populaire pour la Pi). Lorsque cela a été possible, j’ai à chaque fois privilégié l’interface graphique dans mes explications, de manière à rendre ce guide le plus accessible possible à tout un chacun (on me chuchote à l’oreille que l’utilisation de la ligne de commandes pourrait sans doute faire l’objet d’un futur hors-série…).

La Raspberry Pi est un formidable terrain de jeu. Vous vous émerveillerez sans doute de tout ce qu’il est possible de tirer de celle-ci. Elle est un fantastique tremplin pour permettre à tous de progresser, apprendre, découvrir de nouveaux domaines (d’ailleurs l’initiation à la programmation sur la Pi est le sujet du second hors-série de Hackable Magazine que vous trouverez en kiosque en même temps que ce numéro). J’espère que ce guide vous donnera l’envie de vous lancer et même d’aller plus loin avec ce nano-ordinateur, je vous souhaite en tout cas de belles aventures et découvertes avec lui 😉

Aline Hof

