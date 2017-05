Quelle est la valeur de votre vie numérique ?

Disposez-vous actuellement des outils nécessaires pour protéger au mieux votre vie numérique ? Le nouveau Linux Pratique vous propose un article complet sur le sujet en mettant en pratique deux solutions efficaces : KeePass qui vous permettra de protéger vos mots de passe et TrueCrypt qui vous servira à chiffrer vos fichiers. Parallèlement à cet article phare, côté tutoriels, vous découvrirez comment créer votre police de caractères, réaliser une image ISO Debian composée des paquets de votre choix, brancher votre ampli de guitare sous Linux, etc. La Raspberry Pi, quant à elle, est toujours à l’honneur avec un article consacré à l’autre système phare mis en avant par la Fondation, à savoir RISC OS et l’application RaspManager qui vous permettra de gérer votre nano-ordinateur à distance. Ce numéro 101 vous attend d’ores et déjà chez votre marchand de journaux, mais aussi sur notre boutique et notre plateforme de lecture en ligne Connect. Bonne lecture !

Au sommaire

Actualités & Nouveautés

p. 06 L’essentiel de l’actualité Linux et open source

p. 07 Rencontre avec les initiateurs des projets CopyPeste et OpenFaceTracker, vainqueurs de la Student Demo Cup

Logithèque & Applicatif

p. 12 Créer votre fonte symbole

p. 18 Green recorder : réalisez des screencasts en toute simplicité

p. 18 Nuclear : écoutez toute la musique que vous aimez

p. 19 Photofilmstrip : réalisez un diaporama vidéo à partir de vos photos

p. 19 Framaslides : créez vos présentations en ligne

p. 20 Brancher son ampli de guitare yamaha thr10 sous linux

Système & Personnalisation

p. 28 Créer sa propre ISO Debian en incluant les paquets que l’on veut

p. 32 Protégez votre vie privée avec KeePass et VeraCrypt

Programmation & Scripts

p. 43 Exercism : n’apprenez plus un langage tout seul !

Web & Réseau

p. 48 Générer un site statique avec Lektor

p. 55 Partagez vos documents de manière sécurisée et auto-hébergée avec Privatebin

Terminal & Ligne de commandes

p. 61 Avec Extundelete, récupérez un répertoire effacé !

Entreprise & Organisation

p. 64 Sécurité procédurale : mise en œuvre de la norme 27001 en entreprise

Mobilité & Objets connectés

p. 72 Omni Notes : gérez vos notes de façon efficace

p. 73 Loop : maintenez vos bonnes résolutions sur le long terme

Réflexion & Société

p. 74 Organiser un brainstorming géant : l’innovation participative en pratique avec Nova-Ideo

Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux

p. 84 Personnaliser son terminal

p. 90 Plongez au cœur des années 80 avec votre Raspberry Pi et RISC OS

p. 96 Gérez votre Raspberry Pi depuis votre smartphone avec Raspmanager

