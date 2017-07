L’édito de Linux Pratique n°102 !

Au moment où je rédige ces lignes, la température extérieure affiche une trentaine de degrés et une furieuse envie de troquer ma place au bureau devant mon PC contre un transat au bord de la mer (à remplacer évidemment par ce qui vous fait plaisir lorsque la canicule pointe le bout de son nez) commence à se faire sentir. Alors évidemment, pour s’évader, on pense vacances et on commence à envisager tout ce que l’on pourrait réaliser durant celles-ci.

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et profiter de la période estivale pour voyager aux quatre coins de la France et participer aux divers évènements du Libre qui s’y organisent ? Pour préparer votre roadtrip (allez découvrir un outil qui pourra vous être utile en page 87), n’hésitez pas à consulter l’Agenda du Libre [1] qui recense toutes les manifestations organisées durant ces prochains mois. Rien qu’en juillet, vous attendent divers ateliers, réunions, conférences, install party… dont Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre qui auront lieu à Saint-Étienne du 1 au 7 juillet [2] pour ne citer qu’elles. Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas quitter votre région, n’hésitez pas à pousser la porte du FabLab le plus proche de chez vous qui vous permettra de vous lancer dans des manipulations comme celle présentée en page 12 de ce magazine.

Mais les vacances peuvent être aussi l’occasion de se lancer dans des projets que l’on a souvent remis à plus tard, comme faire ses premiers pas en programmation par exemple. L’article phare du présent numéro, page 46, permettra de vous initier dans le domaine à l’aide de Processing. Mais si votre objectif est d’avoir une meilleure maîtrise de la ligne de commandes, n’hésitez pas à consulter notre guide sur le sujet disponible dès la mi-juillet chez votre marchand de journaux. Vous pourriez aussi profiter de l’été pour concevoir et monétiser votre propre projet d’application mobile à l’aide du prochain hors-série de GNU/Linux Magazine en kiosque dès le 14 juillet. Qui sait, peut-être serez-vous à l’origine de la prochaine application Android qui fera un tabac !

Sur ces quelques lignes, je vous souhaite un été riche en découvertes, expérimentations et dépaysements qu’ils soient informatiques ou non 😉 Rendez-vous dès le 1er septembre pour attaquer ensemble la rentrée* !

Aline Hof

[1] https://www.agendadulibre.org/

[2] https://2017.rmll.info/

* Numéro dans lequel vous attendra un tutoriel sur la mise en place du générateur de liens courts YOURLS, que nous ne pouvions malheureusement pas inclure dans ce numéro estival contrairement à ce qui a été annoncé dans le n°101 :/

Linux Pratique n°102 vous attend chez votre marchand de journaux, mais aussi sur notre boutique et notre plateforme de lecture en ligne Connect.

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+