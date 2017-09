Et si vous profitiez de la trêve estivale pour faire vos premiers pas en programmation ? Avec ce nouveau numéro de Linux Pratique vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas vous y mettre, d’autant que la création d’un projet vous accompagnera tout au long de votre apprentissage. Comme d’habitude, le magazine embarque un cahier débutants Raspberry Pi, qui vous permettra cette fois-ci d’en savoir plus sur vos périphériques, mais aussi de transformer votre nano-ordinateur en machine dédiée à vos enfants. Linux Pratique n°102 vous attend en kiosque, sur notre boutique et sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

Actualités & Nouveautés

p. 06 Rencontre avec le collectif Chatons

Logithèque & Applicatif

p. 12 Utiliser un traceur de découpe avec inkscape

p. 22 GNUcash : établissez un suivi de vos finances personnelles

p. 23 Stacer : un état des lieux de votre système en un coup d’œil

p. 24 Diffuser une vidéo en streaming à l’aide de VLC

Système & Personnalisation

p. 28 protégez vos données grâce au chiffrement en cas de vol de votre ordinateur

Web & Réseau

p. 34 Oubliez les gazouillis propriétaires, et pouétez en toute liberté avec Mastodon

Programmation & Scripts

p. 46 Mettez-vous à la programmation avec Processing !

Entreprise & Organisation

p. 56 Réaliser un inventaire de votre parc informatique ou un déploiement automatisé avec glpi/fusioninventory

Terminal & Ligne de commandes

p. 68 Gérez vos sites wordpress en ligne de commandes

Réflexion & Société

p. 78 Immersion dans le monde merveilleux du web pour adultes

Mobilité & Objets connectés

p. 86 Sky Map : la tête dans les étoiles…

p. 87 Osmand : pour ne plus vous perdre sur la route de vos vacances

Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux

p. 88 Transformez votre Raspberry Pi en machine dédiée à vos enfants

p. 90 Diagnostiquer et lister les périphériques de votre machine

