Exploitez le shell et tirez le meilleur de votre système !

Le tout nouveau hors-série du magazine est consacré à la ligne de commandes. Sous la forme de mémos puis de recettes, vous apprendrez l’essentiel pour exploiter le shell et tirer le meilleur de votre système ! La partie introductive de ce guide spécial reviendra sur les principes de fonctionnement du terminal afin de pouvoir prendre en main celui-ci. Vous découvrirez ensuite les bases indispensables pour maîtriser le shell et créer vos premiers scripts et pourrez finalement passer à la pratique grâce aux 15 recettes incluses dans ce numéro ! Ce hors-série vous attend dès demain chez votre marchand de journaux, mais aussi sur notre boutique et notre plateforme de lecture en ligne Connect.

Au sommaire

Introduction

p.08 Qu’est-ce qu’un « Shell » ?

Mémo

p.20 Mémo 1 : Le système de fichiers

p.36 Mémo 2 : Le mécanisme d’interprétation du shell

p.52 Mémo 3 : Le traitement de flux de données

Recettes

p.76 Mieux connaître son système

p.80 Inspectez les journaux système

p.85 Créer un service système

p.89 Planifier ses tâches

p.92 Lancer des opérations en tâches de fond

p.94 Exécuter un programme interactif à distance

p.97 Sécuriser son serveur en appliquant des règles firewall

p.102 Détecter les éventuelles menaces présentes dans vos fichiers téléchargés

p.106 Monter des fichiers ISO et créer des espaces de fichiers sur RAM

p.109 Gérer ses environnements de travail

p.112 Synchroniser deux répertoires

p.115 Écouter de la musique depuis son terminal

p.117 Renommer ses photos grâce aux métadonnées

p.120 Convertir ses images par lots

p.123 Générer des galeries d’images avec mise à jour automatique

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+