La préface du hors-série Mémo ligne de commandes !

La ligne de commandes… que ce soit pour paramétrer plus finement son système, régler un problème ou traiter plus rapidement certaines situations, on finit toujours par devoir/vouloir s’y frotter et lorsque c’est fait, on se rend compte qu’il y a sans cesse de nouvelles choses à apprendre la concernant ! Mais avant de s’aventurer plus en avant, un certain nombre de connaissances de base sont nécessaires pour pouvoir évoluer sereinement.

L’histoire du shell tel qu’on le nomme également, comme chacun le sait – ou le découvrira dans ces pages – est intimement liée à Unix. Les raisons de sa conception ainsi que son fonctionnement seront largement détaillés au sein de la partie introductive de ce hors-série. Vous y trouverez également explicités les principes fondamentaux d’utilisation de la ligne de commandes ainsi que quelques-unes des commandes de base à connaître. Passé ce point de départ, étape indispensable pour vous immerger dans le sujet qui nous occupe ou simplement pour redécouvrir ce dernier, l’essentiel à savoir pour tirer parti de votre terminal vous attend dans notre seconde partie.

Si la première partie pouvait s’apparenter à la lecture d’une recette de cuisine et à la recherche des ingrédients nécessaires, la seconde consisterait à préparer ces derniers en vue des bons repas à venir. Avant de faire mijoter votre système, nous vous fournirons ici un certain nombre d’indications afin de ne pas faire brûler votre cuisine, vous emmêler les pinceaux dans les assaisonnements ou oublier certains ingrédients indispensables. Pour ne pas perdre de vue l’essentiel, cette seconde étape se présentera donc sous la forme d’un mémo où seront traités divers points incontournables pour une bonne exploitation de la ligne de commandes : le système de fichiers, le mécanisme d’interprétation du shell, le traitement des flux de données. Vous l’aurez compris, ce mémo a pour objectif de vous fournir des bases solides pour pouvoir utiliser votre terminal et vous permettre par la suite d’élaborer vos premiers scripts shell.

Après la théorie, la pratique ! Présentée sous forme de recettes, la dernière partie de ce guide permettra de mettre en œuvre une partie des notions vues précédemment, mais aussi et surtout, offrira un bon aperçu des vastes possibilités offertes par la ligne de commandes. Un conseil : préparez votre tablier 😉

Il va s’en dire qu’utilisateurs avancés comme débutants trouveront dans ce guide de quoi enrichir leurs connaissances dans l’utilisation du terminal… et sans doute de quoi ouvrir leur appétit au passage 😉 Nous espérons en tout cas que sa lecture suscitera une nouvelle vocation : celle de devenir le « chef » de votre shell afin que vous puissiez établir les recettes* qui vous permettront de cuisiner votre système aux petits oignons !

La rédaction

