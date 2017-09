Accélérez votre système !

Prenez la rentrée du bon pied en profitant d’un système plus rapide et plus performant : suivez nos conseils pour accélérer le système de votre PC et de votre Raspberry Pi ! Avec ce nouveau numéro, vous découvrirez également comment mettre à jour sereinement votre système en tirant parti de LVM, mais aussi comment protéger votre vie privée sous Chrome OS, programmer votre première application Android à l’aide de Processing, réaliser votre podcast avec Ardour ou encore créer facilement votre console de jeu rétrogaming avec Recalbox. Retrouvez ce numéro 103 en kiosque dès le vendredi 1er septembre, mais aussi sur notre plateforme de lecture en ligne Connect et sur notre boutique !

Au sommaire

Actualités & Nouveautés

p. 06 Rencontre avec le collectif Chatons

Logithèque & Applicatif

p. 08 Créer un podcast avec Ardour

p. 14 Fotoxx : gestion et édition de votre photothèque à portée de clic

p. 15 Quod Libet : le player multifonction simple d’utilisation

p. 16 Redécouvrir ses jeux préférés de psp grâce à PPSSPP

Système & Personnalisation

p. 23 Mettre à jour sereinement son système grâce à LVM

p. 28 Optimiser le système d’exploitation de votre ordinateur de bureau et de votre Raspberry Pi

p. 40 Protéger sa vie privée sous Chrome OS

Web & Réseau

p. 46 Mettez en place votre propre générateur de liens courts avec YOURLS

Programmation & Scripts

p. 54 Programmer une application Android à l’aide de Processing

Entreprise & Organisation

p. 62 Gérez vos sessions ssh avec Teleport

Terminal & Ligne de commandes

p. 71 Optimiser ses images et ses commandes shell

p. 77 Ripper ses dvd en ligne de commandes

Mobilité & Objets connectés

p. 84 Tuxpaint : pour laisser s’exprimer la fibre artistique des petits (et des grands)

p. 85 Flym : ne pas perdre une miette de vos sites favoris

Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux

p. 88 Créez facilement votre console de jeu rétrogaming multiplateforme

p. 90 Faire ses premiers pas avec OpenCV sur Raspberry Pi

