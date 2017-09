L’édito de Linux Pratique n°103 !

Nous sommes fin août au moment où je vous écris et dans l’air flotte déjà un parfum de rentrée. Si comme moi vous avez profité de cette pause estivale pour entamer une petite cure de digital detox (une activité visiblement prisée l’été…), la reprise est l’occasion de vous replonger à nouveau dans les dernières actualités high-tech. Entre les sorties de nouveaux appareils, jeux vidéos et divers logiciels et services, vous noterez que nos données personnelles font encore une fois les frais des agissements de certaines entreprises, groupes ou institutions.

Malheureusement, les utilisateurs sont de plus en plus jeunes à en être les victimes. D’un côté, nous avons Disney actuellement poursuivi par une action collective (et qui fut d’ailleurs déjà condamné par le passé), car il s’intéresserait d’un peu trop près aux données personnelles des enfants utilisant ses applications*. De l’autre, l’Éducation nationale qui, en autorisant le recours à des services des géants du Web, pose la question de l’usage qui sera fait par ces derniers des données scolaires ainsi récoltées**. Plus effrayant encore, les arguments de vente d’une entreprise commercialisant un logiciel espion pour connaître l’identité sexuelle de ses enfants*** (oui, vous avez malheureusement bien lu). Dans un registre différent, nous en serions actuellement même réduits à devoir choisir entre continuer à pouvoir nous servir d’un appareil ou le rendre inutilisable face à l’impossibilité de refuser sa nouvelle politique de confidentialité****.

Avec tout cela, la rentrée s’accompagne d’un goût amer et on en vient rapidement à rêver de sa détox digitale de l’été… (bien entendu, en dehors de ces moments où on a eu la bonne idée d’ouvrir certains romans d’anticipation) Cette période de l’année est souvent synonyme de bonnes résolutions et peut-être que les dernières actualités motiveront certains d’entre nous à changer d’habitude, se lancer dans de nouvelles initiatives ou tout simplement être plus vigilants.

Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans ces pages de quoi mener à bien certains des objectifs que vous vous étiez peut-être fixés il y a longtemps comme… optimiser votre système par exemple, l’article phare du présent numéro. Et si vous avez profité de vos vacances pour vous mettre à la programmation grâce à notre précédent numéro, rendez-vous page 54 pour poursuivre l’aventure avec Processing en programmant votre première application Android.

Bonne reprise à vous et rendez-vous le 27 octobre pour un nouveau numéro !

Aline Hof

