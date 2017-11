Initiez-vous aux bitcoins & crypto-monnaies !

Le nouveau Linux Pratique vous propose de vous pencher sur le bitcoin et ses alternatives. Au menu de ce numéro : principes, usages et mode d’emploi des crypto-monnaies, mais pas uniquement… Il y sera également question de protéger votre vie numérique avec une clé USB libre, créer votre système de surveillance maison à l’aide d’une Raspberry Pi et d’une caméra, installer votre miroir de dépôts sur votre réseau local, mettre en place une surveillance des certificats numériques de vos sites web ou encore faire vos premiers pas en programmation 3D à l’aide de Processing. Linux Pratique n°104 est disponible en kiosque, sur notre boutique ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect.

Au sommaire

Actualités & Nouveautés

p. 06 Brèves & agenda novembre-décembre 2017

Logithèque & Applicatif

p. 08 Passez à Firefox Nightly

p. 12 Komorebi : votre gestionnaire de fonds d’écran à effets spéciaux

p. 13 Openshot : un logiciel de montage vidéo simple à prendre en main

p. 14 Créez votre disque externe multi-usages

Système & Personnalisation

p. 23 Tectonique de la pâte thermique

p. 28 Installer son miroir de dépôts Debian Stretch sur son réseau local

Web & Réseau

p. 34 Se faire son propre outil de curation

p. 41 Sécurisez votre vie numérique : une clé usb pour chiffrer et signer vos données

Programmation & Scripts

p. 50 Entrez dans la troisième dimension de Processing

Entreprise & Organisation

p. 60 Surveillez vos certificats numériques

Réflexion & Société

p. 68 Monnaies cryptographiques : du Bitcoin au lhc@home

p. 80 Installer un portefeuille Bitcoin et effectuer un paiement

Mobilité & Objets connectés

p. 86 Firefox Focus : un navigateur web destiné à préserver votre vie privée

p. 87 Data Respect : découvrez comment et qui utilise vos données personnelles

Cahier Raspberry Pi

p. 88 Réalisez votre propre caméra de surveillance

p. 94 6 astuces pour profiter au mieux de votre console de jeu rétrogaming multiplateforme

