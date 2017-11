Le guide pour créer et administrer votre réseau !

Avec son nouveau hors-série, Linux Pratique vous accompagne dans la création de votre réseau local. À travers ces 128 pages, vous apprendrez à construire et configurer votre réseau. La première partie vous permettra de vous familiariser avec ses mécanismes. Vous découvrirez ensuite comment mettre en place routage, firewall, serveur DHCP et DNS. Vous installerez des points d’accès Wifi pour permettre la connectivité sans fil, apprendrez à gérer vos utilisateurs et leur mettrez en place un partage de fichiers et d’impression. La dernière partie de ce numéro spécial est consacrée à la sécurité avec la mise en place d’un VPN et d’une connexion SSH. Retrouvez ce guide en kiosque, sur notre boutique et sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

Introduction au réseau : Familiarisez-vous avec les mécanismes du réseau et ses outils

p.12 Comprenons le réseau

p.24 Installons nos systèmes d’exploitation

Architecture : Dressez le plan de votre réseau, mettez en place routage et firewall et installez un serveur DHCP et DNS

p.32 Mettons en place les nœuds du réseau : routage et firewall

p.46 Distribuons les paramètres réseau : DHCP et DNS

Wifi : Installez des points d’accès Wifi pour permettre la connectivité sans fil

p.56 Mettons en place un point d’accès Wifi

p.68 Utilisons plusieurs réseaux Wifi

Services : Gérez les utilisateurs de votre réseau et mettez-leur à disposition un partage de fichiers et d’impression

p.78 Gérons les utilisateurs de notre réseau

p.90 Partageons nos fichiers

p.96 Faisons bonne impression

Sécurité : Créez un VPN et mettez en place une connexion sécurisée avec SSH

p.106 Établissons un réseau privé virtuel

p.116 Connectons-nous dans tous les sens avec SSH

