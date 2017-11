L’édito de Linux Pratique n°104 !

Qui aurait pu imaginer que le Bitcoin ferait encore parler de lui 8 ans après sa création ? Et pourtant, il est régulièrement question de cette monnaie cryptographique dans l’actualité. Pas toujours bien perçue (du fait de son utilisation par des réseaux criminels), cela ne l’a pas empêché de devenir un moyen de paiement de plus en plus répandu. Son succès a encouragé le développement d’autres crypto-monnaies dérivées en grande partie de celle-ci pour la plupart.

Le « bitcoin » à son lancement en 2009 n’était donc pas juste une « mode », mais bien une petite révolution technologique et économique qui poursuit tranquillement son bout de chemin. Il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet – parler de son fonctionnement, expliquer ce qu’est « miner » du bitcoin », quelles sont les limites de cette monnaie, présenter les particularités de ses alternatives… – mais je m’arrêterais là pour le moment. Cette mise en bouche n’est qu’un prétexte pour vous encourager à lire l’article en couverture de ce nouveau numéro, qui devrait sans doute vous éclairer davantage sur les diverses facettes des monnaies cryptographiques.

Décrypter les nouvelles technologies qui peuvent impacter votre quotidien fait partie de nos objectifs dans Linux Pratique. Chaque numéro est construit de manière à vous permettre d’améliorer vos connaissances dans l’utilisation de votre système, mais aussi de découvrir et d’aller plus loin dans divers domaines : logithèque, programmation, Web et réseau, solution pro, mobilité, mais aussi protection de votre vie privée, un thème hélas désormais récurrent au vu de l’évolution de notre société. Le magazine que vous avez entre les mains ne déroge donc pas à cette règle. Et côté vie privée, comme vous le verrez en page 41, nous vous proposerons de découvrir une nouvelle manière de sécuriser votre vie numérique à l’aide d’une clé USB spécialement créée dans ce but.

Pour suivre l’actualité de votre magazine, en attendant la sortie du prochain numéro prévue pour le 22 décembre, n’hésitez pas à venir consulter notre blog (https://www.linux-pratique.com/) et/ou nos réseaux sociaux (@linuxpratique sur Twitter et Facebook). Bonne fin d’année et à très vite !

Aline Hof

